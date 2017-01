Terremoto magnitudo 5.3 nel centro Italia

L'AQUILA, 18 GENNAIO - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.25 in centro Italia. La scossa è stata sentita nel Lazio, molto chiaramente a Roma, in Abruzzo e nelle Marche. La magnitudo, secondo quanto si apprende dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è di 5.3, e l'epicentro è stato a Montereale tra L'aquila e la zona del reatino.

Il sisma è avvenuto a circa 10 km di profondità; al momento non è certo se ci siano crolli o persone ferite. In via precauzionale, tutte le direzioni dell'Autostrada A24 sono state chiuse al fine di verificare eventuali danni provocati dalla scossa tellurica. Dalle prime informazioni emerse risulta possibile che nelle zone già colpite dal sisma, in particolare nei comuni di Amatrice e Accumoli si siano verificati lievi crolli. Scuole evacuate a Rieti, dove gli studenti sono stati fatti uscire in maniera precauzionale a seguito della scossa.

Fabrizio Curcio, capo della Prortezione Civile, raggiunto telefonocamente da Rainews ha affermato che "'l'epicentro è nella zona del terremoto dello scorso 24 agosto". "Abbiamo attivato - prosegue Curcio - le strutture operative con le quali stiamo lavorando ininterrottamente dalla notte del 24 agosto". Anche il Premier Paolo Gentiloni, appresa la notizia, si è messo immediatamente in contatto con il capo della Protezione Civile.

Nel mentre, alle 11.15 è stata registrata una seconda scossa, sentita distintamente nel centro Italia.

Luigi Cacciatori

Immagine da bartoloilliano.com