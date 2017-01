Frontex: Migranti, arrivi record in Italia

CATANIA, 6 GENNAIO - I migranti arrivati via mare in Italia nel 2016 sono stati 181.436, circa il 18% in più dell'anno precedente. Sono stati invece 503.700 i profughi che hanno attraversato illegalmente le frontiere Ue.

Sono i dati dell’agenzia europea Frontex (si parla di “record”), che riflettono una pressione migratoria crescente dall'Africa. Dal 2010, l'Italia ha visto una crescita di dieci volte nel numero di arrivi, la maggior parte dei migranti passati dalla rotta centro mediterranea, sono nigeriani, seguiti da cittadini di Eritrea, Guinea, Costa d'Avorio e Gambia.In compenso gli arrivi dalla Grecia sono crollati, brusco calo nella rotta balcanica in seguito all'inasprimento dei controlli di frontiera.

Giulia Piemontese

(immagine da: difesapopolo.it)