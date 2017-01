Gagliardini-Inter, Pavoletti-Napoli: torna oggi il calciomercato

MILANO, 3 GENNAIO - Si apre oggi la sessione invernale di calciomercato, che si protrarrà fino al 31 gennaio. Molti i colpi già ufficiali, mentre si attendono tutte le successive mosse delle società italiane. Protagonista in uscita il Genoa, che piazza le cessioni di Rincon alla Juventus e Pavoletti al Napoli.

Da segnalare inoltre il passaggio di Alberto Aquilani dal Pescara al Sassuolo. L’ex romanista si aggrega così alla corte di Di Francesco, in cerca del riscatto giusto in questa seconda parte di stagione. Se il Pescara saluta Aquilani, ecco invece il rinforzo in difesa, con Stendardo che saluta l’Atalanta.

Bene anche l’Inter di Suning, la cui operazione per il gioiello atalantino Gagliardini (classe 1994) sembra ormai cosa fatta. Restava da attendere l’ok di Suning. Velocissimi i tempi: il sì del proprietario interista Zhang, poi le visite mediche, che potrebbero già essere sostenute in giornata. Affare da 28 milioni e possibile debutto del 22enne già a partire dal rientro in campo con l’Udinese al Friuli, in una sfida delicatissima per Pioli in vista del tentativo di agganciare l’Europa che conta.

In casa Juve si riflette su un acquisto bis, dopo il colpo Rincon. Sempre calda la pista che porta a Luiz Gustavo: l’operazione resta comunque complessa. Il club tedesco del Wolfsburg, proprietario del cartellino del brasiliano, vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 15 milioni di euro. La Juve rallenta e valuta l’operazione. Al momento si tratterebbe solo di una fase iniziale, tenendo conto della scadenza del giocatore nel 2018, che potrebbe sbloccare le difficoltà dell’operazione.

Colpo Torino è invece quello di Iturbe, prelevato dalla Roma con prestito e diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Battuta la concorrenza di Genoa e Lione. La cessione di Iturbe, porta la Roma alla ricerca di un esterno offensivo: intanto caldo è il nome di Jesè, talento spagnolo in forza al Psg.

Chiusura con la Fiorentina, che deve cautelarsi da una eventuale partenza di Kalinic. Le sirene cinesi infatti sembrano suonare per tantissimi talenti anche del campionato italiano, considerate le enormi disponibilità economiche a disposizione ed i contratti da capogiro offerti ai calciatori e ritenuti pressoché irrinunciabili (Witsel docet). L’eventuale sostituto risponde al nome di Simone Zaza, di fatto scaricato dal West Ham.

foto da: fcinter1908.it

Cosimo Cataleta