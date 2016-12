Gallinari regala la vittoria a Denver con un canestro allo scadere

PESCARA, 29 DICEMBRE 2016 - Ancora una volta sono i canestri di Danilo Gallinari a firmare la vittoria di Denver in NBA, confermandosi sempre di più una star della pallacanestro mondiale.

I Nuggets battono 105-103 i Minnesota Timberwolves ed proprio il 'Gallo' a regalare la vittoria ai suoi come in un film: con un ultimo canestro da due punti a una manciata di secondi dalla fine.

Per Gallinari - 35 minuti di gioco, 18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist - è un momento di grande forma: L'italiano è stato il più prolifico dei suoi. Hanno concluso il match in doppia cifra anche Chandler (17), Harris (17), Jokic (16) e Mudiay (11). Ai Timberwolves non sono bastati i 25 punti di Wiggins e i 20 di Dieng per battere Denver e gli applausi del pubblico di ieri sono stati tutti per il "Gallo".

Vincono anche gli Hornets di Charlotte che, ancora privi di Marco Belinelli, si impongono 120-101 sugli Orlando Magic. L'altro azzurro in NBA è attualmente alle prese con una distorsione alla caviglia che lo tiene lontano dal parquet di gioco.

Questi gli altri risultati della notte:

Washington-Indiana 111-105, Atlanta-New York 102-98 dts, Detroit-Milwaukee 94-119, Chicago-Brooklyn 101-99, New Orleans-L.A. Clippers 102-98, San Antonio-Phoenix 119-98, Portland-Sacramento 102-89, Golden State-Toronto 121-111

Daniele Basili

immagine da nbapassion.com