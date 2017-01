Gallipoli, ritrovato cadavere in un cassonetto

GALLIPOLI, 31 GENNAIO - Sono stati ritrovati a Gallipoli (Lecce) i resti di un cadavere all’interno di un cassonetto della spazzatura. I resti del corpo farebbero capo probabilmente ad un uomo, e sono stati recuperati dai carabinieri a seguito di una telefonata anonima. La telefonata sarebbe avvenuta alle ore 22 di ieri.

Ai carabinieri è stata segnalata la presenza di un fusto per combustibili con la presenza del cadavere. Non sono tuttavia stati ritrovati i documenti d’identità dell’uomo, che potrebbe probabilmente essere un cittadino di origini africane scomparso nella scorsa estate. Non è al momento dato sapere da quanto tempo i resti fossero presenti all’interno del cassonetto.

Sul caso indagano i carabinieri del posto, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia. I carabinieri riferiscono di aver ritrovato un bidone di colore verde nei pressi delle campagne del paese salentino. Il bidone, adagiato in posizione orizzontale, era sigillato all’estremità con pietre e cemento.

Il cadavere è stato successivamente estratto dopo l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale della sezione Rilievi del reparto operativo dei Carabinieri. Da lì, l’allerta e l’inizio delle indagini, coordinate dal pm Alessio Coccioli, con la comunicazione alla Procura di Lecce e alla Direzione distrettuale. Le prime ipotesi fanno pensare ad una uccisione per strangolamento, prima dell’occultamento della vittima.





foto da: algheronewsit.com

Cosimo Cataleta