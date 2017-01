Gambia, lascia il presidente Jammeh e Barrow prende il suo posto

BANJUL, 22 GENNAIO - In Gambia si sta vivendo un periodo di cambiamento. La Bbc ha infatti diffuso la notiziache l'ormai ex presidente, Yahay Jammeh, ha lasciato il Paese in seguito alle pressione da parte del Senegal. Il suo posto sarà preso da Adama Barrow.

Jammeh è stato il presidente del Gambia per ventidue anni, e secondo la Corte Suprema dei diritti umani avrebbe violato le regole. Per questo motivo, Barrow, che al momento si trova in Senegal, creerà una commissione di inchiesta sulla violazione di esse da parte di Yahay.

Barrow, nonostante abbia vinto le elezioni di dicembre, si trova ancora al di fuori del Paese, ma presto tornerà in Gambia per iniziare il suo percorso da nuovo presidente.

Chiara Fossati

immagine da www.gainako.com