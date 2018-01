Gazzetta Ufficiale n 14: Sommario

ROMA, 19 GENNAIO- La Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio pubblica oggi:

= LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI =

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 222. Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. (Pag. 1).

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. (Pag. 2).

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI = -

Ministero dell'Economia e delle Finanze -

DECRETO 9 gennaio 2018. Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA). (Pag. 13).

- Ministero dell'Interno -

DECRETO 12 gennaio 2018. Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 milioni di euro sulla dotazione del

Fondo di solidarietà comunale 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (Pag. 15).

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

DECRETO 20 dicembre 2017. Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero. (Pag. 17).

- Ministero dello Sviluppo Economico -

DECRETO 14 novembre 2017. Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria. (Pag. 24).



DECRETO 19 dicembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della Delta Service, in Milano e nomina del commissario liquidatore. (Pag. 34).



DECRETO 20 dicembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa sociale SE-AF Servizi e Affini società, in Pistoia e nomina del commissario liquidatore. (Pag. 35).



DECRETO 21 dicembre 2017. Scioglimento della Vepi Società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma e nomina del commissario liquidatore. (Pag. 35).

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 - ORDINANZA 15 dicembre 2017. Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e

conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'attività di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. (Ordinanza n. 43). (Pag. 36).



ORDINANZA 15 dicembre 2017. Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subìto danni lievi. (Ordinanza n. 44). (Pag. 45).



ORDINANZA 15 dicembre 2017. Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei

territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed

INVITALIA, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 45). (Pag. 47)

= ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI =

- Agenzia Italiana del Farmaco -

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Betadine (Pag. 55).

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Nasonex (Pag. 55).

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Reactine (Pag. 55).

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Glucobay (Pag. 56).

- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali -

Aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo (Pag. 56).

- Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionale -

Rilascio di exequatur (Pag. 57).



Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 24 agosto 2015. (Pag. 57). (Ansa)