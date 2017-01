Genova, tentato omicidio: aggressore spara e fugge

GENOVA, 07 GENNAIO - Ieri pomeriggio, 6 gennaio, un tentato omicidio si è verificato a Crocefieschi, piccolo comune dell'entroterra genovese.

Un uomo di cinquantasei anni è stato ferito con un colpo di pistola in faccia, sotto l'occhio destro, all'interno della propria abitazione. L'aggressore avrebbe usato una pistola calibro 22 e sarebbe poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

L’unico testimone sarebbe il padre del ferito, un novantenne, che avrebbe udito le urla del figlio: l'anziano avrebbe visto fuggire l'aggressore ma non è riuscito a descrivere l’identikit ai carabinieri. Secondo gli investigatori, l'uomo ferito conoscerebbe l’aggressore in quanto non sono stati trovati segni di effrazioni a porte e finestre.

Luna Isabella

(foto da 7giorni.info)