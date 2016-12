Gentiloni a Norcia e Amatrice per visitare i luoghi colpiti dal sisma

NORCIA, 24 DICEMBRE - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è da poco arrivato a Norcia per far visita in occasione delle festività natalizie alle popolazioni colpite dai terremoti che hanno piegato il centro Italia. La città di San Benedetto è stata devastata dal sisma del 30 ottobre 2016. Il premier visiterà anche San Ginesio (Macerata) e Amatrice (Rieti), dove il suo arrivo è previsto per le 12. Nella città reatina, severamente colpita dal terremoto del 24 agosto, terrà un incontro con i giornalisti presso la nuova mensa. Nelle scorse settimane Gentiloni, allora ancora ministro degli Esteri del Governo Renzi, aveva visitato un'altra città colpita dal sisma, Tolentino, in provincia di Macerata.

"C'è un segno di volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, fa molto piacere se posso incoraggiare questa volontà con l'impegno di tutte le istituzioni". Questa una delle prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio in seguito alla visita a Norcia. "La piazza - ha proseguito - fa una doppia impressione: da una parte l'impatto delle distruzioni, dall'altra di come si stia lavorando, con la gabbia attorno alla chiesa, con la torre che è stata messa in sicurezza. Quindi l'impegno delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, di tutti i volontari, ma anche tecnicamente un lavoro di grandissima qualità". Gentiloni ha quindi espresso il suo sostegno e "l'incoraggiamento al sindaco, alla Regione, alle autorità locali. E poi l'augurio di buon Natale, che era la cosa principale da fare in questi giorni a tutti quanti".

