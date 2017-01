Gentiloni presente al Cdm: approvati decreti attuativi sulle unioni civili

ROMA, 14 GENNAIO - “Con i decreti legislativi di oggi terminiamo l’iter delle unioni civili. Era una promessa, ora è legge”. Lo ha affermato la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il Cdm, tenutosi oggi alle ore 12.00 e presieduto dal Premier Gentiloni, ha approvato tre decreti attuativi per le Unioni Civili.

Autorizzate anche otto delle nove deleghe sulla Buona Scuola. Le deleghe competono: inclusione scolastica, cultura umanistica, diritto allo studio, formazione iniziale e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, istruzione professionale, scuole italiane all’estero, sistema integrato di istruzione dalla nascita fino a sei anni; valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato. La ministra Valeria Fedeli ha definito il risultato: “una delle parti più innovative della Buona Scuola”. Ora spetta alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari competenti porre l’apposito parere.Sempre durante il Cdm è stata decisa la proroga ai vertici di Esercito, Carabinieri e Difesa su proposta del ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

Il Consiglio dei Ministri è stato presieduto da Paolo Gentiloni che in mattinata ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove ha subito un intervento di angioplastica. Ieri sera intanto si è tenuto un incontro, in ospedale, con Matteo Renzi, dove sono stati trattati i temi al centro dell'agenda politica, dalle banche al Jobs act, all'intervento sui voucher. Intanto ad una settimana dall'intervento, Gentiloni potrebbe volare a Berlino per un incontro con la Cancelliera Angela Merkel, in occasione del meeting su Industria 4.0, fissato in data 18 Gennaio, per approfondire il dialogo tra Italia e Germania sulla digitalizzazione del settore manifatturiero, elaborare un approccio comune e come promuovere gli investimenti per la crescita e l’innovazione.

(fonte immagine LaPresse)

Caterina Apicella