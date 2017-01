Gerusalemme: camion travolge militari, almeno 4 morti

GERUSALEMME, 8 GENNAIO - Il bilancio provvisorio dell’attacco terroristico avvenuto oggi a Gerusalemme è di 4 morti e una quindicina di feriti. Un camion ha investito un gruppo di soldati su una delle strade principali, Armon Hanatziv. L'assalitore ha colpito alcuni soldati che erano appena scesi da un autobus.

La polizia israeliana, che ha immediatamente definito l'attacco un attentato terroristico, ha reso pubblico che l'autista che ha travolto e ucciso almeno 4 persone è stato ucciso. Il conducente del mezzo dal quale sono scesi i soldati ha raccontato via radio che l’assalitore dopo aver investito i militari ha inserito la retromarcia ed è ripassato su di loro. A quel punto i soldati rimasti illesi hanno fatto fuoco uccidendolo. La polizia israeliana, ha precisato che oltre alle quattro vittime, tre donne ed un uomo, tutti ventenni, altre 15 persone sono rimaste ferite, una in modo molto grave.La portavoce della polizia di Gerusalemme, Galit Ziv, ha dichiarato: “Il terrorista proveniva da Alar Street, ha visto un gruppo di persone che scendevano dall'autobus lungo il viale, e secondo la nostra ricostruzione, ha accelerato e li ha travolti".

L'attentatore, un palestinese di circa 28 anni, residente nel quartiere est della città, era stato da poco rilasciato dalle prigioni israeliane. “Un altro attacco palestinese a Gerusalemme. Israeliani uccisi e feriti. Quando il mondo realizzerà che il problema è l’odio palestinese?”. È stato il commento su Twitter di Emmanuel Nahshon, portavoce del ministero degli Esteri israeliano. Hamas da Gaza ha invece espresso apprezzamento per l’attacco di oggi a Gerusalemme.

Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem, ha scritto sulla sua pagine Facebook: "le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l'Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall'occupazione israeliana".

Intanto il Premier israeliano Netanyahu ha deciso di convocare il Consiglio di difesa del governo in conseguenza all’attentato odierno a Gerusalemme. La seduta inizierà alle 17.30 locali, le 16.30 in Italia.

(fonte immagine Quotidiano.net)

Caterina Apicella