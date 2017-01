Gigi e Andrea di nuovo insieme "Ci do.. Che ci do... Che ci do..." In scena al teatro Golden di Roma

ROMA 22 GENNAIO - Martedì 24 gennaio 2017 alle ore 21,00 Andrea Roncato e Gigi Sammarchi saranno in scena al teatro Golden di Roma con lo spettacolo “CI DO... CHE C IDO...CHE CI DO...” due tempi di Sammarchi- Roncato per la regia di Gigi Sammarchi.

Lo storico duo comico dopo anni, ritornano insieme sulla scena grazie all’intervento di Christan Di Nardo, un giovane produttore teatrale della 8P Management, che li ha nuovamente riuniti sulle scene, coinvolgendoli in diversi progetti.Lo spettacolo ripercorre tutta la vita artistica e non del duo comico che va dalla nascita, nel senso stretto della parola, ai giorni nostri. 40 anni di comicità, dagli esordi con Francesco Guccini, per passare alla TV con Sandra Mondaini, una parentesi sulla Rai, il grande salto sulle televisioni di Berlusconi e poi cinema, teatro e quant’altro. Non si sa cosa sia questo “quant’altro” ma suona bene.Su di uno schermo alle loro spalle scorreranno foto, filmati, momenti della loro vita pubblica e privata, che ci aiuteranno a capire meglio chi siano Gigi e Andrea che, dopo lo strapotere della comicità romana, napoletana e milanese, hanno portato prepotentemente alla ribalta quella bolognese. Si sa che il classico personaggio bolognese ha, da sempre, una sua dote di innata simpatia, ma fino ad allora, nel mondo dello spettacolo, la parlata bolognese la si sentiva solo da chi impersonava donne di malaffare. Sarà un’occasione per rivedere alcuni dei loro sketch che li hanno resi famosi ed altri completamente inediti e mai passati sul piccolo schermo. Inoltre ad accompagnare lo spettacolo ci sarà musica e forse, non tutti sanno, che Gigi e Andrea hanno tentato, inizialmente, di mettere piede nel mondo dello spettacolo, formando, in gioventù, un complesso. Così si chiamavano negli anni ‘60 i gruppi musicali.Ci saranno ad impreziosire lo spettacolo vari ospiti a sorpresa e colleghi. Insomma, qualsiasi persona che abbia contribuito a dare loro una mano per arrivare ad essere annoverati oggi, fra una delle coppie comiche più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Due eterni "ragazuoli", così si definiscono nonostante l’età, che ci hanno aiutato a sorridere e a divertirci e, perché no, a pensare che ridere fa bene alla vita. Lo spettacolo sarà in scena a Roma giovedì 26 e venerdì 27 gennaio ’17, per poi proseguire la tournèe in tutta Italia .Martedi 24, giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2017 ore 21,00Teatro Golden – via Taranto, 36, 00182 Roma Telefono: 06 7049 3826