Girifalco. Guida alla differenziata "Porta a Porta"

GIRIFALCO 31 GENNAIO - Gli operatori della ECO Servizi hanno iniziato la consegna dei sacchetti per l'umido. Contestualmente a questa operazione si sta procedendo alla consegna di un opuscolo informativo realizzato nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione tesa a migliorare e potenziare il livello della raccolta differenziata. Ovviamente le consegne si stanno facendo a zone, per cui ci vorrà un pò di tempo per completare le operazioni.

Nell’opuscolo, realizzato dal Comune in collaborazione con la ECO servizi, sono contenute le regole di raccolta per il residuo secco, per il multi materiale (plastica e metallo), per la carta, cartone, cartoncino e tetra pak, per il vetro e per ingombranti. Spazio è stato dato anche alle regole di conferimento e al Centro di raccolta comunale. Nell’opuscolo sono indicati, inoltre, anche gli orari di apertura del Centro. L’ultima pagina è, inoltre, un utile calendario in cui sono illustrati, in sintesi, i giorni e la tipologia dei rifiuti da esporre all’esterno della tua abitazione.



L’opuscolo nasce dal desiderio di fornire un utile supporto informativo ai cittadini. Ma siamo certi che va a rafforzare, ulteriormente, la già acquisita consapevolezza di quanto importante sia differenziare. La raccolta differenziata è, infatti, oggi l'unico modo sostenibile di smaltire i nostri rifiuti. Solamente insieme possiamo fare di più e meglio.

Il calendario contenuto nell'opuscolo che, in questi giorni, gli operatori della ECO Servizi stanno consegnando entrerà in vigore a partire da domani, mercoledì 1 febbraio. Pertanto venerdì 3 febbraio (dispari del mese) sarà raccolto il vetro.

UTILE PROMEMORIA

Organico: lunedì, giovedì e sabato

Residuo secco: martedì

Multimateriale (plastica e metallo): mercoledì

Carta (cartone, cartoncino e tetra pak): venerdì pari del mese

Vetro: venerdì dispari del mese