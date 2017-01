Golden Globes 2017: "La La Land" stravince, Meryl Streep commuove tutti

BEVERLY HILLS, 9 GENNAIO 2017 - Ieri notte, al Beverly Hilton Hotel, si è tenuta la settantaquattresima edizione dei Golden Globes presentata dal conduttore e comico Jimmy Fallon.

A premiare attori, attrici, film e serie tv è stata una giuria di giornalisti della stampa estera, iscritti all' Hollywood Foreign Press Association.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la categoria cinema: a stravincere con 7 Globi D'Oro in ogni categoria in cui era nominato, come tutti si aspettavano, è stato il musical di Damien Chazelle La La Land che arriverà a fine mese nei cinema italiani. Le statuette sono andate al regista e ai due protagonisti, Ryan Gosling ed Emma Stone.

Inaspettata è stata invece la vittoria di Aaron Taylor-Johnson come Miglior attore non protagonista in un film drammatico per Animali notturni di Tom Ford, i più infatti, si aspettavano di veder trionfare Mahershala Ali, protagonista di Moonlight nominato come Miglior film drammatico.

Per quanto riguarda il versante televisione, il premio per la Migliore serie Tv comica è andato ad Atlanta mentre quello per la Migliore serie tv drammatica a The Crown, come previsto da molti. I premi come Migliori attori in serie Tv, mini-film o film Tv, sono invece andati meritatamente ai protagonisti di The Night Manager: Tom Hiddleston e Hugh Laurie.

Immancabile è stata l'ovazione sulle note di "Mamma mia" degli Abba, che la platea ha dedicato a Meryl Streep mentre attraversava la folla, lucente come sempre, per salire sul palco del Beverly Hilton e ritirare il suo meritatissimo premio alla carriera, come icona cinematografica che ha segnato un'era. Commovente e forte è stato il suo discorso, nel quale non sono mancate parole di disapprovazione per il neo-eletto presidente Trump e parole di commemorazione per la sua amica, nonchè collega, da poco scomparsa Carrie Fisher.

Prima di dare spazio alla lista completa di tutti i vincitori della 74° edizione dei Golden Globes, vi lasciamo con il video e il discorso (tradotto) di Meryl Streep di ieri sera:

"Vi amo tutti, ma dovete perdonarmi se ho perso la voce urlando e lamentandomi questa settimana e ho perso la testa un po’ di tempo prima quest’anno per cui dovrò leggere. Grazie Hollywood Foreign Press, giusto per sottolineare quello che ha già detto Hugh Laurie, voi e tutti noi apparteniamo alla categoria più diffamata in America. Pensateci: Hollywood, foreigners (stranieri), press (stampa). Chi siamo noi e cos’è Hollywood? Tante persone provenienti da posti diversi. Io sono nata, cresciuta ed educata nella scuola pubblica del New Jersey, Sara Palz è nata in Florida, cresciuta da una madre single a Brooklin, Sarah Jessica Parker era una di sette/otto figli in Ohio, Amy Adams è nata a Vicenza, Veneto, in Italia e Natalie Portman è nata a Gerusalemme, come attesta il suo certificato di nascita. E la bella Ruth Negga è nata in Etiopia e cresciuta in Irlanda ed è stata chiamata ad interpretare una ragazza delle Virginia. Ryan Gosling come tutte le persone più gentili è canadese e Dev Patel è nato in Kenya, cresciuto a Londra e chiamato ad interpretare un ragazzo indiano, Quindi Hollywood è piena di outsider e stranieri, per cui se dovessero cacciarli via non avreste altro da guardare che non sia football o arti marziali che non sono arti.”

“Mi hanno dato tre secondi per dire questo. Il lavoro di un attore è entrare nella vita di persone diverse da noi e farvi vivere ciò che sentono loro e ci sono state così tante performance quest’anno che hanno fatto proprio questo, ma ce n’è stata una in particolare che mi ha colpito, ma non in senso buono, ma ha raggiunto il suo scopo: far ridere il pubblico. E’ stato i momento in cui la persona chiamata a sedersi nel posto più rispettato del nostro paese ha fatto l’imitazione di un reporter disabile, una persona che non poteva difendersi. Questo mi ha spezzato il cuore e non riesco a non pensarci perché non era in un film, ma era vita reale e questo istinto ad umiliare quando viene da qualcuno potente sembra dare il permesso ad altre persone di fare lo stesso. Mancanza di rispetto porta mancanza di rispetto, la violenza genera altra violenza. Quando i potenti usano la propria posizione per mettere altri a disagio perdiamo tutti. Questo mi porta alla stampa: abbiamo bisogno che la stampa ci sia per ogni ogni oltraggio, per questo i nostri fondatori istituirono la stampa e la sua libertà. Per questo chiedo alla Foreign Press di continuare ad andare avanti perché noi abbiamo bisogno di loro e loro di noi per salvaguardare la verità.”

“Ancora una cosa: Quando un giorno ero sul set preoccupandomi di cena o di un’altra cosa, Tommy Lee Jones mi disse: “Non è un privilegio essere un’attore, Meryl?”. Sì, lo è e dobbiamo ricordarcelo l’un l’altro del privilegio e della responsabilità. Dovremmo essere tutti consapevoli del privilegio di questo lavoro che stasera Hollywood premia. Come la mia amica, la mia cara venuta a mancare ‘Principessa Leia’ una volta ha detto: – prendi il tuo cuore spezzato e rendilo arte."

Lista di tutti i vincitori:

CINEMA

MIGLIOR FILM DRAMMATICO:

– Hacksaw Ridge

– Hell or High Water

– Lion

– Manchester by the Sea

– Moonlight

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL:

– 20th Century Women

– Deadpool

– Florence Foster Jenkins

– La La Land

– Sing Street

MIGLIOR REGISTA:

– Damien Chazelle, La La Land

– Tom Ford, Animali Notturni

– Mel Gibson, Hacksaw Ridge

– Barry Jenkins, Moonlight

– Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO:

– Casey Affleck, Manchester by the Sea

– Joel Edgerton, Loving

– Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

– Viggo Mortensen, Captain Fantastic

– Denzel Washington, Barriere

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO:

– Amy Adams, Arrival

– Jessica Chastain, Miss Sloane

– Isabelle Huppert, Elle

– Ruth Negga, Loving

– Natalie Portman, Jackie

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE:

– Colin Farrell, The Lobster

– Ryan Gosling, La La Land

– Hugh Grant, Florence

– Jonah Hill, Trafficanti

– Ryan Reynolds, Deadpool

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICAL:

– Annette Bening, 20th Century Women

– Lily Collins, Rules Don’t Apply

– Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

– Emma Stone, La La Land

– Meryl Streep, Florence

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM:

– Mahershala Ali, Moonlight

– Jeff Bridges, Hell or High Water

– Hugh Grant, Florence

– Dev Patel, Lion

– Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM:

– Viola Davis, Barriere

– Naomie Harris, Moonlight

– Nicole Kidman, Lion

– Octavia Spencer, Hidden Figures

– Michelle Williams, Manchester by the Sea

MIGLIOR SCENEGGIATURA:

– Manchester by the Sea

– Hell or High Water

– Moonlight

– La La Land

– Animali Notturni

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE:

– Moonlight

– La La Land

– Arrival

– Lion

– Hidden Figures

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE:

– “Cant Stop The Feeling”, Trolls

– “City Of Stars”, La La Land

– “Faith”, Sing

– “Gold”, Gold

– “How Far I’ll Go”, Oceania

MIGLIOR FILM STRANIERO:

– Divines di Uda Benyamina

– Elle di Paul Verhoeven

– Neruda di Pablo Larrain

– Il Cliente di Asghar Faradi

– Vi presento Toni Erdman di Maren Ade

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE:

– Kubo e la Spada Magica

– Oceania

– La mia vita da zucchina

– Sing

– Zootropolis

TELEVISIONE

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA:

– The Crown

– Il Trono di Spade

– Stranger Things

– This Is Us

– Westworld

MIGLIOR SERIE COMICA O MUSICALE:

– Atlanta

– Blackish

– Mozart in the Jungle

– Transparence

– Veep

MIGLIOR MINI-SERIE O FILM TV:

– American Crime

– The Dresser

– The Night Manager

– The Night Of

– The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA:

– Rami Malek, Mr. Robot

– Bob Odenkirk, Better Call Saul

– Matthew Rhys, The Americans

– Liev Schreiber, Ray Donovan

– Billy Bob Thornton, Goliath

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA:

– Caitriona Balfe, Outlander

– Claire Foy, The Crown

– Keri Russell, The Americans

– Winona Ryder, Stranger Things

– Evan Rachel Wood, Westworld

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMICA:

– Anthony Anderson, Blackish

– Gael García Bernal, Mozart in the Jungle

– Donald Glover, Atlanta

– Nick Nolte, Graves

– Jeffrey Tambor, Transparent

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMICA:

– Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

– Julia Louis-Dreyfus, Veep

– Sarah Jessica Parker, Divorce

– Issa Rae, Insecure

– Gina Rodriguez, Jane the Virgin

– Tracee Ellis-Ross, Blackish

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:

– Riz Ahmed, The Night Of

– Bryan Cranston, All The Way

– Tom Hiddleston, The Night Manager

– John Turturro, The Night Of

– Courtney B. Vance, The People v O.J.: American Crime

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:

– Olivia Colman, The Night Manager

– Lena Heady, Game Of Thrones

– Chrissy Metz, This is Us

– Mandy Moore, This is Us

– Thandie Newton, Westworld

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:

– Felicity Huffman, American Crime

– Riley Keough, The Girlfriend Experience

– Sarah Paulson, The People v O.J.: American Crime

– Charlotte Rampling, London Spy

– Kerry Washington, Confirmation

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:

– Sterling K. Brown, The People vs O.J.: American Crime

– Hugh Laurie, The Night Manager

– John Lithgow, The Crown

– Christian Slater, Mr Robot

– John Travolta, The People v O.J.: American Crime

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]