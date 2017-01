Golden Globes 2017: tutto su ospiti, orari e dirette

BEVERLY HILLS, 8 GENNAIO 2017 - Tonight is the night! Stanotte, presso il prestigioso Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, si terrà la 74ª edizione della cerimonia di premiazione dei Golden Globes. Quest'anno, a ciceronare l'evento sarà il comico e conduttore televisivo Jimmy Fallon.

I Globi D'Oro, saranno assegnati da una giuria di giornalisti della stampa estera, iscritti all'HFPA (Hollywood Foreign Press Association). Per ora, il film sul podio delle candidature è La La Land di Damien Chazelle, con ben 7 nominations, lo seguono a ruota con 6 candidature il film indipendente Moonlight di Barry Jenkins, e con 5 Manchester by the sea scritto e diretto da Kenneth Lonergan.

La notte dei Golden Globes, partirà all'1 am (ora italiana) con il red carpet e poi dalle 2 am alle 5 am continuerà con la cerimonia ufficiale. Come ogni anno, la kermésse, sarà gremita di ospiti, stelle del cinema, e vallette d'eccezione, per farvi venire l'acquolina in bocca vi sveliamo qualche nome: Meryl Streep, che riceverà il prestigioso premio Cecil B. DeMille 2017, assegnato agli attori diventati icone della cinematografia mondiale, Sophia, Sistine e Scarlet Stallone, le tre figlie del celebre Sylvester, nominate ufficialmente "vallette" del grande evento, Leonardo Di Caprio, Naomi Campbell, Kristen Bell, Milo Ventimiglia e Sylvester Stallone e molti altri.

Mentre oltreoceano si da' l'ultima spolverata al tappeto rosso e l'ultima lucidata ai Globi D'Oro prima del grande evento di stasera, vi ricordiamo che la diretta della cerimonia di premiazione sarà trasmessa esclusivamente su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Per chi invece preferisce seguire la cerimonia in streaming, sarà possibile per gli abbonati Sky guardare la diretta su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go. Ricordiamo, inoltre, che la cerimonia sarà trasmessa in replica sempre su Sky Atlantic, lunedì 9 gennaio alle 19:40, e sarà inoltre disponibile per qualche giorno sull’On Demand; per ora, purtroppo non sono previste replice o messe in onda in chiaro.

Tutto è pronto dunque per stanotte, non resta che fare scorte di caffè e... un ultimo ripassino alle nominations.

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]