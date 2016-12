Golpe in Turchia, processo a 29 agenti

ISTANBUL, 27 DICEMBRE - Ha inizio oggi a Istanbul, presso il più grande tribunale turco, il primo processo contro 29 presunti partecipanti nel tentato colpo di stato del 15 luglio 2016.



I procuratori hanno richiesto per 21 dei militari coinvolti l'ergastolo per tentato colpo di stato, per gli altri 8 invece 15 anni di carcere per appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata. Tutti gli agenti presumibilmente coinvolti si trovano all'interno della prigione di Silivri.



Durante il tentativo di rovesciare il presidente Recep Tayyip Erdogan e di prendere in mano il potere dell'intero Paese, decine di migliaia di persone sono scese nelle strade turche per appoggiare l'appello del presidente, riuscendo a far ritirare i militari e a sventare il colpo di stato. Con il tentato golpe dei soldati infedeli, sono stati più di 2000 i cittadini feriti 270 dei quali hanno perso la vita.

Alessia Terzo

Immagine da shoebat.com