Terrorismo: Gran Bretagna, Isis prepara strage con armi chimiche

LONDRA, 1 GENNAIO - L'Isis starebbe progettando attentati in Gran Bretagna con l'utilizzo di armi chimiche. A rivelarlo, in un'intervista esclusiva al Sunday Times, è Ben Wallace il viceministro responsabile della Sicurezza interna.

"I vertici dell'intelligence ritengono che la massima aspirazione di Isis sia usare i gas impiegati già in Siria Iraq, sul suolo britannico", ha poi specificato Wallace. Stando a quanto si apprende, risulta possibile che le agenzie di intelligence inglesi non vogliano affatto essere impreparate se la minaccia dovesse concretizzarsi. Sono state condotte, sottolinea il responsabile della Sicurezza, numerose prove pratiche di esercitazione per gestire l'ipotetico pericolo del sedicente Stato Islamico.

Nella giornata di ieri, invece, dal portavoce del Pentagono, Peter Cook, è stata diffusa la notizia che Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'Isis, è ancora vivo e alla guida dello Stato Islamico. “Stiamo ovviamente facendo tutto il possibile per tracciare i suoi spostamenti. Se ne avremo l'opportunità tenteremo in ogni modo di processarlo come merita. Stiamo facendo il possibile e stiamo impiegando molto tempo su questo fronte", ha specificato Cook. All'inizio di Dicembre si erano diffuse voci sull'uccisione del Califfo dopo che l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani aveva riferito di una riunione d'emergenza di alcune figure chiave dell'Isis in Iraq. All'inizio di dicembre, gli Stati Uniti hanno aumentato la taglia su al Baghdadi portandola a 25 milioni di dollari.

Luigi Cacciatori

Immagine da abcnews.go.com