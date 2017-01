Gran Bretagna, May promette una "hard Brexit"

LONDRA, 17 GENNAIO - Il primo ministro inglese ha in programma per oggi un discorso che illustrerà i dettagli dell’uscita del Regno Unito dall’UE e il piano che Londra intende adottare nei negoziati con Bruxelles.

La May esclude qualunque parziale associazione con l'Europa e mira ad un negoziato che punti a un rapporto "tra uguali, fra una Gran Bretagna Globale, indipendente e sovrana, e i nostri amici e alleati della Ue".

Sembra essere questa la linea che seguirà il discorso odierno, e sarà l’annuncio di quello che vedremo a partire da fine marzo, una 'hard Brexit'. "Non vogliamo nessuna parziale appartenenza alla Ue, nessuna associazione con la Ue, niente che ci lasci metà dentro, metà fuori” spiega il Primo ministro.

Per quanto riguarda il mercato unico dell’Unione Europea, le probabilità di un abbandono da parte del Regno Uniti si fanno sempre più alte: il Governo inglese dovrà costruire da zero dei nuovi accordi per il commercio di beni e servizi con il blocco. La May quindi si accinge a rifiutare uno status di adesione "parziale" al club dei 28, sottolineando che il Paese vuole restare in ottimi rapporti coi singoli Stati e commerciare con loro "nel modo più libero possibile".



Secondo il primo ministro inglese, è questo il mandato conferitole dal referendum del giugno scorso, in cui il popolo britannico ha votato "per il cambiamento, per uscire dall'Unione Europea e per abbracciare il mondo”, e il compito del governo, osserva, "è realizzare questa volontà”.

Giulia Piemontese

(immagine da: eunews.it)