Grave incidente stradale a Lecco: un morto e due feriti

SIRONE, 26 DICEMBRE - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. E’ questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Sirone, in provincia di Lecco. Uno scontro frontale tra due Fiat 500 che non ha lasciato scampo ad un uomo di 42 anni di Bosisio Parini (Lecco). I feriti sono due coniugi di Oggiono, sempre in provincia di Lecco.

Ancora da chiarire la dinamica e le cause del sinistro. Sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti con unità di pronto intervento dei vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

[foto: si24.it]

Antonella Sica