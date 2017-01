Grillo difende Raggi: ha rispettato codice etico, le sono vicino

ROMA, 26 GENNAIO – ‘’Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico (da poco elogiato pubblicamente da Nino Di Matteo) informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell'invito a comparire che ha ricevuto l'altro giorno.’’ Le parole di Beppe Grillo, affidate ad un post su Facebook per smentire le notizie circolate nelle ultime ore in titoli come: ‘Grillo chiama furioso: Mi hai ingannato. Raggi ormai è sola’’

L’ex comico ha aggiunto: ‘’Lei è serena e io non posso che esserle vicino in un momento che umanamente capisco essere molto difficile. I giornalisti del Corriere della Sera sono molto male informati o volutamente disinformati. La ricostruzione della telefonata pubblicata oggi è totalmente falsa, nonché ridicola.

‘’Altro che post verità, siamo arrivati alla fantanotizia, alla fake news come sistema. Mi dispiace per i lettori di questo giornale, che continuano a spendere soldi per ricevere notizie finte e inventate. Che senso ha spendere soldi per essere presi in giro? Valuterò con i miei avvocati l'ipotesi di una querela e pretendo un'immediata rettifica via web.’’

La nomina incriminata La sindaca capitolina è indagata per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico nell'inchiesta relativa alla nomina a capo del Dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del Comune poi arrestato, anche lui indagato. La nomina, per la quale Raggi verrà interrogata il prossimo 30 gennaio, successivamente è stata revocata. Sull'episodio la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo coordinato dall’aggiunto Paolo Ielo.



Maria Azzarello