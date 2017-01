Hotel Rigopiano, primi bilanci: 9 in salvo, 5 vittime e 23 dispersi

PESCARA, 21 GENNAIO - Si continua a lavorare per evitare un bilancio che potrebbe ancor risultare più pesante a Farindola, in provincia di Pescara. La tragedia dell’Hotel Rigopiano ne ha già tuttavia un primo: 11 sopravvissuti (di cui 9 salvati), 5 vittime e 23 dispersi. La ricerca dei dispersi prosegue: i Vigili del fuoco hanno infatti riferito di avere «altri segnali sotto la neve e le macerie».

Ed intanto emergono le prime generalità di coloro che sono stati ritrovati: è ansia per i genitori di Samuel, uno dei 4 bambini salvati ieri. Il bimbo sarebbe adesso in ospedale, mentre i genitori non sono ancora stati ritrovati nonostante i riscontri di ieri avessero previsto il contrario.

Salvi ufficialmente invece il cuoco della struttura, Giampiero Parete, assieme alla sua famiglia: la moglie Adriana ed il figlio Filippo. Stanno bene anche gli altri tre bimbi. Si segnala anche il salvataggio di altre 4 persone nella notte: Giampaolo Matrone, Vincenzo Forti, Francesca Bronzi e Giorgia Galassi.

Il bilancio delle vittime è invece di 5 persone, di cui 2 già identificate: si tratterebbe del maitre Alessandro Giancaterino e di Gabriele D’Angelo, cameriere presso la devastata struttura abruzzese. Ed ancora, le urla dei vigili, i salvataggi, le testimonianze più drammatiche. Come quella dello stesso Matrone, salvo dalle macerie ma distrutto dalla perdita della propria moglie. La giornata di oggi è tutta qui: tra ricerche disperate e storie disintegrate da un terribile avvenimento. In attesa di riscontri sui 23 dispersi, così come risultanti dall’elenco della struttura, e così come riferito dalla Procura di Pescara.

foto da: meteoweb.eu

Cosimo Cataleta