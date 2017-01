Pescara, Hotel travolto da valanga: estratta la prima vittima

PESCARA, 19 GENNAIO - ''Ci sono molti morti'', sono state le parole di Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese che da ieri sera si é messo in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Per il momento una vittima è stata estratta dal Soccorso Alpino, ma intervenire ''è difficilissimo'', raccontano i soccorritori che questa notte hanno sciato per ore orima di poter raggiungere l'Hotel alle pendici del Gran Sasso.



Due persone, che erano riuscite a ripararsi in un'auto, sono state tratte in salvo. Uno dei due è in stato di ipotermia e le sue condizioni sono state definite serie anche se non sarebbe in pericolo di vita. E'' stato trasportato dall'elicottero della Capitaneria di Porto, a bordo del quale c'era un infermiere del 118 di Pescara, all'aeroporto d'Abruzzo per essere poi trasferito all'ospedale di Pescara. Intanto, il Coc di Penne sta allestendo una struttura per accogliere i parenti degli ospiti dell'albergo.

"Sono in salvo due persone - ha scritto il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco sul suo profilo Facebook - le stesse che avevano mandato il messaggio di aiuto. Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti. Certo che la struttura è stata presa in pieno dalla slavina, tanto che si è spostata di dieci metri".

Intanto non si placano le scosse di terremoto che si registrano nel Centro Italia: da mezzanotte sono state 82. Le più forti, di magnitudo 3.5 sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 2,28 in provincia di L'Aquila, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa si è verificata a 3 chilometri da Montereale e 5 da Capitignano. La seconda scossa, sempre di magnitudo, 3.5 si è verificata nella provincia di Rieti alle 2.53, ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è verificata a 4 chilometri da Amatrice.

Maria Azzarello

[fonte immagine: corrieredellosport.it]