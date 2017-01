I Magi dopo la stella

CATANZARO, 02 GENNAIO - Cosa fecero, i Magi, dopo aver seguito la stella e visto il Bambino? I Vangeli dicono che tornarono via; ma le pie leggende popolari s’impadronirono di queste fascinose figure, e li condussero in viaggi lontani, a predicare o a correre avventure.

La presenza dei Magi, re e sacerdoti e dotti, è quasi un completamento della manifestazione (Epifania) di Gesù, che è venuto per tutti, ma ad ognuno parla diversamente e secondo la sua condizione: ai pastori parlando il linguaggio dei semplici, ai dotti e re parlando il linguaggio dei dotti. Tale è, infatti, la complessità del reale e della condizione umana.Per la loro condizione di sapienti, i Magi saranno tormentati dall’ansia dell’esistere, e dal mistero di essere stati scelti, per grazia, come primi apostoli. Dopo un evento così traumatico come è aver visto Dio, non possono riprendere la banalità della vita di uomini e di re, e questa viene loro stravolta dall’esperienza ineffabile. Altri possono governare al loro posto, essi soli hanno visto l’Eterno.Andranno per il mondo, e di loro si dice che non siano mai morti. Uno di loro avrà discendenti che, attraverso le vicende della storia, giungeranno anche in Calabria.Questo tema sarà la materia di una contaminazione artistica di musica, canto lirico e recitazione, il 4 gennaio 2017, nella solenne cornice della chiesa del Monte di Catanzaro. È teatro, e perciò libera creazione, ma contiene delle provocazioni culturali che meritano una riflessione.

Anna Rotundo