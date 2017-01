I superstiti di Rigopiano, anche moglie di Parete: \'\'Cercate mia figlia\'\'

PESCARA, 20 GENNAIO - Si tratterebbe della moglie di Giampiero Parete, il superstite della slavina all'hotel Rigopiano che ha attivato la macchina dei soccorsi, la donna salvata con un figlio dai soccorritori.Lo riferisce Leonardo Gagliardi della Guardia di finanza. "Andate da mia figlia è nella stanza accanto", ha detto la donna ai soccorritori, che ora stanno infatti cercando la bambina.

La moglie e il figlio di Giampiero Parete, già informato, sono arrivati all'ospedale di Pescara, come conferma il direttore sanitario della ASL di Pescara Valterio Fortunato. I due stanno bene, sono stati stabilizzati e sono in osservazione, mentre attende l'arrivo di altri quattro pazienti, uno dei quali, secondo quanto riferisce la Asl, già in volo.

Altri in vita E' infatti di questo momento la notizia che sono stati individuati altri supersititi, che probabilmente si trovano con la piccola: si tratterebbe di un gruppo di 5 persone che i vigili del fuoco devono ancora raggiungere, ma il numero è da confermare.

Maria Azzarello