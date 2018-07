I VVF a ritmo estremo, impegnati tra incendi e alluvioni su Catanzaro, Sellia, Simeri e Squillace

CATANZARO 29 LUGLIO - Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro impegnati su più interventi. Nel quartiere marinaro di Catanzaro, in c.da Roccani nel comune di Simeri Crichi e nella zona di Sellia Marina si registrano disagi dovuti all'intenso rovescio di pioggia, di breve durata e a carattere locale. Diversi tombini saltati, strade allagate e auto impantanate ma, la situazione sembra essere oramai sotto controllo.

Nel comune di Squillace, in prossimità del Santuario Madonna del Ponte, un incendio sta impegnando da diverse ore la squadra boschiva dei Vigili del Fuoco, la squadra del distaccamento di Soverato con supporto di autobotte ed una squadra di Calabria Verde. Sul posto sta operando anche un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) che sta coordinando l'intervento del mezzo aereo. Al momento, l'incendio nella zona impervia di montagna risulta estinto. Alcuni focolai ancora in atto in prossimità di abitazioni ma la situazione risulta oramai sotto controllo.