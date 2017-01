I.C. Catanzaro Est. Occhio ai bambini la scuola apre le porte alla "Prevenzione"

CATANZARO 18 GENNAIO - In una cornice suggestivamente invernale la scuola apre le porte alla “Prevenzione”

L’Istituto comprensivo Catanzaro Est, presieduto dalla dirigente Alba Flora Mottola, particolarmente attenta e sensibile alle tematiche inerenti alla salute degli alunni, ha aderito alla realizzazione di un progetto di notevole utilità umana e sociale: “OCCHIO AI BAMBINI”

In data 10 e 17 gennaio, gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie dei plessi di Cava e Ianò (I.C.EST) hanno usufruito di visita oftalmica promossa dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, in collaborazione con l'Unione Ciechi e Ipovedenti. Il team operativo, dotato di serie qualità umane e professionali, munito di camper itinerante, ha realizzato check-up, rilasciando diagnosi e consigli utili alla buona conservazione visiva.I genitori degli alunni hanno accolto positivamente tale iniziativa che, conglobandosi in una dimensione internazionale, assume una enorme significatività per la fascia di utenza cui è destinata, affinché i disturbi visivi possano essere diagnosticati attraverso una tempestiva prevenzione e cura.