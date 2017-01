Il Comune interviene per il ripristino degli impianti di riscaldamento di alcuni plessi

L’amministrazione comunale e’ intervenuta per garantire il ripristino degli impianti di riscaldamento di alcuni plessi di propria competenza dopo l’imprevisto calo di pressione del gas nella serata di ieri / domani sospese attivita' solo nella scuola primaria s.elia e nel plesso de lorenzo (Ic Mater Domini)

CATANZARO, 10 GENNAIO - L’amministrazione comunale rende noto che l’intervenuto imprevedibile problema causato, nella serata di ieri, dalla ridotta pressione del gas lungo la rete di distribuzione urbana ha reso necessario, nell’arco della mattinata, un ulteriore intervento dei tecnici comunali, in concomitanza con il rientro degli alunni nelle scuole, per fronteggiare i conseguenti disagi negli istituti comprensivi di propria competenza.

Le squadre degli addetti comunali, nella giornata di ieri, avevano, infatti, effettuato oltre trenta interventi nelle scuole garantendo il ripristino degli impianti di riscaldamento e le corrette condizioni di sicurezza per l’accesso degli studenti.



Gli impianti erano stati, quindi, attivati durante la giornata per consentire un idoneo riscaldamento dei locali prima del ritorno degli studenti nelle aule. Tuttavia, oggi, proprio a causa del calo della pressione del gas e del perdurare dell’intenso freddo che ha provocato ulteriori danni alle tubature, si è reso necessario un nuovo intervento per riprogrammare le centrali termiche di alcuni plessi andate in tilt. Nel corso della giornata sono state effettuate le operazioni di ripristino degli impianti di riscaldamento in alcune classi del plesso Anile (IC Manzoni), del plesso Aldisio (IC Pascoli-Aldisio), del plesso Patari (IC Patari-Rodari), del plesso don Milani, della sede centrale dell’IC Mattia Preti, del plesso Aranceto (IC Casalinuovo), della scuola infanzia Siano Nord (IC Catanzaro Est) e dei plessi Murano e Vivaldi (IC Vivaldi).



Sono in corso di ultimazione gli interventi nell’edificio plesso San Michele (IC Mattia Preti), della scuola primaria Pontegrande (IC Manzoni), del plesso Carbone (IC Catanzaro est).



Il dirigente del settore gestione del territorio ha, inoltre, comunicato che le problematiche causate dal congelamento delle tubature del plesso scuola primaria S. Elia e del plesso De Lorenzo (IC Mater Domini) continueranno a persistere anche nelle prossime ore, rendendo impossibile il riscaldamento delle strutture, per cui domani mercoledì 11 gennaio le attività didattiche di queste scuole saranno sospese. I tecnici dei settori comunali competenti, su precise disposizioni del sindaco Abramo, e in contatto diretto con i dirigenti scolastici, stanno monitorando la complessa situazione conseguente alla straordinaria ondata di freddo che a Catanzaro non si registrava da quasi mezzo secolo. Visto il perdurare delle avverse condizioni meteo, l’allerta rimane alta per scongiurare eventuali ulteriori criticità al consistente patrimonio di edilizia scolastica, sparso sul vasto territorio cittadino. Un monitoraggio che sta comportando un supplemento di impegno da parte degli addetti ai lavori proprio per alleviare i disagi agli studenti e alle loro famiglie, oltre che al personale delle scuole. Palazzo de Nobili sottolinea, infine, che gli interventi effettuati riguardano gli istituti comprensivi della città (ex scuole materne, elementari e medie) di diretta competenza comunale, mentre per quanto riguarda le scuole superiori gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono demandati, per legge, alla Provincia di Catanzaro.