Il consigliere comunale Luigi Levato chiede che venga riparato loÂ scolo d\'acqua in via Iano\'

CATANZARO, 10 GENNAIO - “Uno scolo d’acqua in via Ianò che fuoriesce, molto probabilmente, da una tubatura impedisce ai residenti di transitare a piedi e rende complicato anche l’utilizzo delle autovetture. Ho personalmente esposto il problema tanto all’ufficio acquedotti quanto a quello tecnico, ricevendo risposte evasive che non mi hanno per nulla tranquillizzato.

Essendo convinto che il disagio che mi è stato posto all’attenzione, avendolo verificato, sia reale e vada risolto, chiedo che venga preso in carico da chiunque abbia la responsabilità di badare a una problematica simile. Ad aggravare tale disagio sono intervenute le temperature gelide di questi giorni che hanno ghiacciato il manto stradale impedendo totalmente la circolazione delle auto.Non accetto che dagli uffici mi si risponda che non è responsabilità di nessuno perché sicuramente c’è chi può e deve provvedere a garantire la messa in sicurezza di quella strada per il bene di tutti i cittadini che quotidianamente vi transitano. E la soluzione non può prevedere solo lo spargere di un po’ di sale, ma deve essere completa e definitiva”.