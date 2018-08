Il cuore e il pugnale al MGFF

CATANZARO, 01 agosto 2018 - È stato presentato domenica 29 luglio con grande successo al “Magna Graecia Film Festival” il romanzo storico del catanzarese Massimiliano Lepera, giovane docente di italiano, latino e greco. “Il cuore e il pugnale.

Clemenza di Catanzaro e il Meridione normanno”, edito nel 2016, dimostrazione pratica dell’enorme passione dello scrittore per la storia e per la propria terra, la Calabria, a cui è fortemente legato, è stato infatti presente all’interno della prestigiosa kermesse, diretta da Gianvito Casadonte e giunta alla XV edizione. Il Festival, fiore all’occhiello della Calabria ormai da parecchi anni, che durerà fino al 5 agosto e si tiene nell’Area Porto di Catanzaro, oltre ad ospitare grandi artisti di fama internazionale legati al cinema e alla musica, accoglie nella sezione libri autori in particolar modo legati alla regione.

Domenica dunque è stata la volta di Lepera, sostenuto nella presentazione dai giornalisti Saverio Fontana e Donatella Soluri, i quali hanno supportato l’autore nel tracciare un efficace profilo storico-culturale dell’opera. Lepera, dopo aver presentato il romanzo praticamente in tutta la regione, varcando persino i confini e giungendo in alcune tra le più prestigiose testate nazionali, ha fatto conoscere il frutto delle sue ricerche anche in questa prestigiosa cornice.

La sua prima uscita pubblica, due anni fa presso la Biblioteca De Nobili di Catanzaro, alla presenza dell’associazione storica Mirabilia, aveva fatto in modo che da quel momento in poi fosse conosciuta ovunque l’appassionante e rivoluzionaria figura di Clemenza di Loritello, contessa di Catanzaro nell’XI secolo, periodo nel quale il romanzo di Lepera è ambientato, nel mezzo del dominio normanno in tutto il sud Italia. Una donna, come raramente accade, si configura come protagonista non solo di un’opera, ma soprattutto di un periodo storico ricco di tensioni, delitti, intrighi, guerre e sotterfugi, qual è il Medioevo.

Dopo numerosi consensi in tutta la regione dunque, oltre alla diffusione del romanzo in scuole dislocate nell’intero territorio nazionale, come in Sicilia, Molise, Marche, Veneto e Toscana, il libro era approdato anche per due volte su Rai 3. Poi aveva ricevuto la prestigiosa recensione su La Repubblica, sezione scuola, in seguito alla presentazione nell’anteprima degli incontri inerenti al Progetto Gutenberg XV presso il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, oltre a far parte del Tropea Festival VI edizione, della Notte dei Licei di Modica 2018, di Libriamoci 2017, fino a giungere alla copertina della rivista cittadina Catanzaro City Magazine (giugno 2018).

Una serie di soddisfazioni, insomma, che hanno portato il giovane docente e scrittore ad essere futuro protagonista di nuove tappe e, magari, contribuente nel suo piccolo a nuovi spunti per la conoscenza più approfondita della storia nostrana.