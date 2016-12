Il fotogramma che documenta il passaggio di Anis Amri da Stazione Centrale

MILANO, 27 DICEMBRE - La Questura di Milano ha diffuso il fotogramma risalente alle 00.58 dello scorso 23 dicembre, il quale ritrae il responsabile della strage di Berlino Anis Amri, di passaggio dalla Stazione Centrale di Milano, poche ore prima che rimanesse ucciso nello scontro a fuoco con due agenti a Sesto San Giovanni.

L’immagine mostra l’attentatore nell'atrio principale della stazione: un uomo alto, magro, vestito di scuro con soltanto uno zaino in spalla. Il fotogramma rappresenta uno dei tasselli nelle indagini degli investigatori nella ricostruzione degli spostamenti dell’uomo.

Gli spostamenti di Amri Al momento il quadro vede il tunisino responsabile dell'attentato di Berlino passare per la stazione di Lione Part-Dieu dove aveva acquistato un biglietto per Milano con corrispondenza a Chambery, come dimostrano le immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione. Dopo essere passato da Lione e Chambery, Amri ha fatto tappa alla stazione di Bardonecchia, nel Torinese per poi raggiungere Sesto dalla Stazione Centrale di Milano a bordo di un autobus.

Gli inquirenti hanno acquisito inoltre le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione di Bardonecchia, mentre continuano ad ascoltare il personale di Trenitalia in servizio giovedì sera per stabilire se abbiano notato qualcosa. Al momento non risulta che il tunisino abbia incontrato qualcuno anche durante la sua sosta a Torino Porta Nuova, da dove ha poi proseguito il suo viaggio fino alla Lombardia.



Maria Azzarello



[fonte immagine: Il Fatto Quotidiano]