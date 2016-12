\'\'Il mio sì al Signore\'\' prima presentazione per l\'opera di don Cristofaro

SIMERI CRICHI, 28 Dicembre 2016 - Torna in festa la comunità parrocchiale di Simeri nel giorno in cui il suo parroco, don Francesco Cristofaro, presenta la sua ultima opera editoriale “Il mio sì al Signore. Testimonianze di vita sacerdotale” edito dalla Tau editrice.

Come per i precedenti eventi, anche in questa occasione, la chiesa si è ritrovata gremita di fedeli pronti ad ascoltare il dialogo tra l’autore ed ideatore del libro e la conduttrice televisiva Simona Palaia, un dialogo accompagnato da momenti di canto, ballo e poesia di giovani artisti locali, giunti anche da lontano per poter partecipare alla prima presentazione di questo nuovo, già preannunciato, capolavoro del giovane sacerdote calabrese.



Con poche battute, don Francesco, ha introdotto e illustrato i vari contenuti del volume: partendo dalla preghiera del sacerdote, passando per la prefazione-testimonianza dell’attrice Beatrice Fazi, giungendo in fine al vero contenuto del libro, le testimonianze di otto sacerdoti da tutta Italia che, su invito di don Cristofaro, hanno raccontato la loro vocazione che li ha portati a divenire sacerdoti ed il cammino di fede che stanno portando avanti con amore e passione nelle loro realtà parrocchiali.

La manifestazione si è conclusa con il firma copie dell’autore, una dedica speciale ad ogni lettore con tanto di foto ricordo.

Filippo Coppoletta