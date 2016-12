Il Pentagono conferma: al Baghdadi è ancora vivo

MOSUL, 31 DICEMBRE - Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'Isis, è ancora vivo. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono, Peter Cook, alla Cnn. Secondo Cook, le agenzie di sicurezza Usa pensano che Baghdadi sia vivo e guidi ancora lo Stato Islamico.

“Stiamo ovviamente facendo tutto il possibile per tracciare i suoi spostamenti. Se ne avremo l'opportunità tenteremo in ogni modo di processarlo come merita. Stiamo facendo il possibile e stiamo impiegando molto tempo su questo fronte", ha aggiunto Cook. All'inizio di Dicembre si erano diffuse voci sull'uccisione del califfo dopo che l'Osservatorio siriano per i diritti umani aveva scritto di una riunione d'emergenza di alcune figure chiave dell'Isis in Iraq. All'inizio del mese gli Stati Uniti hanno aumentato la taglia su al Baghdadi portandola a 25 milioni di dollari.

Sul Califfo si sa molto poco, non è chiaro se sia nascosto a Baghdad, dove proclamò il Califfato nel 2014. L'unico filmato che lo ritrae risale al 2014 quando pronuncia un sermone a Mosul. Lo scorso Novembre inoltre è stato pubblicato un messaggio audio dove incitava i suoi seguaci a combattere per difendere la capitale irachena.

Proprio a Badghad l'Isis ha rivendicato un duplice attentato kamikaze in un mercato nel quartiere di Sirnak. Secondo le testimonianze un primo kamikaze si è fatto esplodere dove si vendono i pezzi di ricambio delle auto, mentre un secondo attentatore suicida si è fatto saltare in aria vicino a un ufficio postale nelle vicinanze. L’attentato è costato la vita ad almeno 28 persone, mentre i feriti sono 53. L'obiettivo dell'attacco, hanno spiegato i miliziani del sedicente stato islamico, era colpire i musulmani sciiti. Numerosi sono gli attacchi condotti dallo Stato Islamico in Iraq, anche contro obiettivi civili. Le azioni si sono intensificate da quando, il 17 Ottobre, è iniziata un'offensiva militare per riprendere il controllo di Mosul, nell'Iraq settentrionale, roccaforte jihadista.

(fonte immagine Daily Express)



Caterina Apicella