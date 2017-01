Il presidente del Messico: non pagheremo per alcun muro

NEW YORK, 26 GENNAIO – Il presidente del Messico non ha alcuna intenzione di assumersi i costi del muro al confine con gli Stati Uniti, promesso in campagna elettorale da Donald Trump, e che potrebbe concretamente vedere la luce dato che il tycoon ha firmato un ordine esecutivo per iniziare la sua progettazione.

Nella stessa occasione, nel corso di una visita al Dipartimento della sicurezza nazionale, Trump ha firmato un altro ordine esecutivo per tagliare i fondi alle cosiddette “sanctuary cities”, cioè le città che scelgono di non considerare come reato l’immigrazione clandestina.

Ma il presidente del Messico Nieto non ci sta, e in un video messaggio su Twitter rivolto ai cittadini messicani dice di «condannare la scelta degli Stati Uniti di continuare con la costruzione di un muro che anzichè unirci ci divide». E, rispondendo duramente all'affermazione di Trump che i messicani verranno obbligati a pagare «il 100%» del costo di un progetto stimato tra i 10 e i 25 miliardi, ha aggiunto che il Messico «non pagherà per alcun muro».

Inoltre Nieto non ha fatto nessuna menzione al prossimo viaggio a Washington organizzato il 31 gennaio per incontrare Trump: secondo indiscrezioni, però, Nieto e i suoi più stretti collaboratori stanno considerando di cancellarlo.

Maria Azzarello