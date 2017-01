Il rap blues di Kento & the Voodoo Brothers, per la presentazione ufficiale nuovo cd Da Sud

ROMA 11 GENNAIO - Unico rapper invitato al Premio Tenco 2016, rinominato dalla critica il "Guccini con il flow", presenta assieme ai suoi Voodoo Brothers il nuovo disco Da Sud pubblicato lo scorso novembre prodotto dall'associazione antimafie daSud, con la collaborazione di BandBackers e distribuito da Goodfellas. Se con il primo album era stata tracciata una svolta netta nell’interpretazione delle sonorità Hip-Hop che da un decennio hanno caratterizzato la produzione di Kento, con questo secondo lavoro arriva la conferma che la rotta è sempre verso il blues suonato, con incursioni di scratch, chitarre distorte e beat ancora più moderni e decisi. Le rime e il flow non mancano, e stavolta mirano al confronto aperto con il cantautorato italiano più classico e la slam poetry.



Kento è stato l'unico rapper invitato ad esibirsi durante l'ultima edizione del Premio Tenco, questo per sottolineare il ponte unico che ha costruito tra la cultura hip hop e il mondo della canzone d'autore. Momenti caratterizzati da ritmiche serrate e contemporanee si alternano a episodi più intimistici e riflessioni su soggetti sociali, in un filo teso tra The Roots e i Rage Against The Machine. Durante il concerto saranno presentati tutti brani di Da Sud, dal singolo Ribelle alla ballad Seta, da Totò Speranza a La Barca, non mancherà poi qualche richiamo al precedente cd Radici che aveva scosso la critica per l'inedito connubio di rap e blues, creando poi un crescente interesse nel pubblico che ha portato la band a proseguire nella sua produzione. Da Sud è uscito in contemporanea con primo libro di Kento dal titolo Resistenza Rap, pubblicato per Round Robin Editrice. Per la sua prima fatica letteraria Kento ha raccontato la strada più difficile e autentica che porta al palco: racconti di viaggio e consigli per chi si avvicina per la prima volta al mondo del rap e alla cultura Hip-Hop. Il libro con artwork di copertina a cura di Masito (Colle der Fomento) e prefazione di Ice One sarà disponibile anche durante la serata. Durante l'evento anche jam session con i freestyle champions del fight con i campioni del fight club. Ospiti Dr Testo, Esdì, Holy Smoke, William Pascal e special guest. In apertura Ciarz.Sul palco Francesco 'Kento' Carlo (voce) assieme ai Voodoo Brothers in formazione completa con Davide Ambrogio (basso), David Assuntino (tastiere), Alessio Magliocchetti Lombi (chitarra), Filippo Schininà (batteria) e Dj Fuzzten (piatti).Sabato 14 gennaioOre 22CSOA La StradaVia Francesco Passino, 24 - Roma(notizia segnalata da