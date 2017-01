Importavano droga dall\'Albania con un motoscafo. Blitz della Guardia di Finanza, 3 arresti

LECCE, 28 GENNAIO 2017 - I militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto tre persone - due albanesi e un italiano - mentre si trovavano a largo di San Cataldo, in provincia di Lecce, riuscendo a bloccare l'approdo sulle coste pugliesi di un'imbarcazione contente 8 quintali di marijuana proveniente dall'Albania.

L'operazione è stata possibile grazie all'azione del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e del gruppo di Taranto, che svolge funzioni di centro di coordinamento locale di Frontex per l'operazione "Triton".

Una volta intercettati dalle fiamme gialle, i trafficanti hanno tentato inutilmente di darsi alla fuga. Per sfuggire alla cattura hanno gettato anche una parte del carico in mare. Tentativi risultati vani, però, poichè sono l'inseguimento condotto dalle unità aeronavali si è concluso positivamente con il successivo abbordaggio dell'imbarcazione, avvenuto a circa 20 miglia al largo della marina di San Cataldo.

A bordo del motoscafo - un semicabinato di 8 metri - i finanzieri hanno trovato tre persone e ancora alcuni pacchi contenti marijuana. I tre sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e sono stati posti a disposizione dell'autorià giudiziaria.

La marijuana era confezionata in 43 colli di varie dimensioni del peso complessivo di 760 chilogrammi. I finanzieri, inoltre, hanno avviato ulteriori indagini in collaborazione con la polizia di Durazzo per capire l'origine della droga e individuare l'organizzazione criminale responsabile del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Nelle prime settimane del 2017, sono già oltre 5 le tonnellate di marijuana sequestrate dalla guardia di finanza in Puglia, mentre nel 2016 sono state venti.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it