In giro per Catanzaro, Eman sperimenta i nuovi brani tra i passanti

CATANZARO, 19 GENNAIO 2017 - “Siamo andati in giro per le strade di Catanzaro per far ascoltare alcuni brani del nuovo album per vedere se il lavoro svolto finora è cosa buona e giusta oppure no” con queste parole, il noto cantautore catanzarese Emanuele Aceto, in arte EMAN, ha anticipato la pubblicazione di un simpatico servizio svolto per le vie della città capoluogo.

Nel video si vede un Eman, in tenuta casual, girovagare per strade, piazze e bar intento a far ascoltare alcuni pezzi del nuovo album ai suoi giovani e meno giovani concittadini, emozionati ed allo stesso tempo sorpresi dalla strana situazione che li ha improvvisamente coinvolti. Occhi chiusi, mani sulle cuffie per non perdere neanche una nota e classico movimento del capo a ritmo di musica, hanno così reagito i passanti coinvolti nell’esperimento del cantante, concludendo l’ascolto con un sorriso emozionato seguito da poche parole atte a descrivere il brano: bellissimo, “fighissimo” o l’invito a non cambiare nulla perché fantastico. Ed a chi chiede “vorrei avere l’album”, Eman ci fa sapere che non dovremo aspettare molto.

LINK DEL VIDEO:

https://www.facebook.com/emanofficialpage/videos/1436975563013744/?pnref=story

Filippo Coppoletta