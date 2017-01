Incendio in una palazzina a Ciampino: paura ma tutti salvi

CIAMPINO, 05 GENNAIO – Attimi di paura questa mattina a Ciampino, in provincia di Roma. Un incendio è divampato all’ultimo piano di una palazzina di via Ovidio al civico 9. L’allarme è stato lanciato dai condomini dell’appartamento. Non si sono registrati feriti.

Due persone che non hanno fatto in tempo a uscire dalla palazzina, dopo essersi riparati in una delle stanze della casa, sono state poi messe in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto con cinque squadre con il supporto di un'autobotte e un'autoscala. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme.

Per motivi di sicurezza lo stabile è stato evacuato in quanto il tetto è parzialmente crollato a causa del calore. Chiusa anche la strada di accesso, con ripercussioni sulla viabilità interna.

Si ipotizza che a causare l’incendio sia stato un cortocircuito dovuto forse a un sovraccarico di energia elettrica.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica