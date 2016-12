Incidente aereo Chapecoense: "Caduto perché era finita la benzina"

BOGOTà, 27 DICEMBRE - L'aereo che, lo scorso 28 novembre, è precipitato in Colombia portando alla morte settantuno passeggeri appartenenti alla squadra di calcio del “Chapecoense”, aveva poca benzina nel serbatoio. Questo è quanto emerge dalle ultime indagini degli investigatori colombiani.

Già un mese fa, l'ipotesi che l'aereo avesse poca benzina, era stata presa in considerazione durante le indagini dell'aeronautica civile colombiana. La conferma è però arrivata con l'analisi delle scatole nere presenti all'interno del velivolo.

“Erano consapevoli del fatto che il carburante che avevano non era adeguato o non sarebbe stato sufficiente e che conteneva un peso maggiore rispetto a quello prescritto”, ha dichiarato un funzionario. Il peso massimo previsto, come si legge dal rapporto, sarebbe infatti stato superato di circa cinquecento chili.

Chiara Fossati

immagine da www.tuttosport.it