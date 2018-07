Incidente stradale: 2 morti e tre feriti gravi tra Campania e Basilicata

POTENZA, 24 LUGLIO – Un tragico preludio il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla "Fondovalle dell'Agri", in prossimità di Atena Lucana (Salerno), al confine tra Campania e Basilicata.

A renderlo noto l’ANAS.

Due persone hanno perso la vita, dopo la collisione tra due autovetture e una motocicletta, un 52enne di Monopoli e una 45enne di Putignano, che viaggiavano sulla moto.

I due motocliclisti sono stati tragicamente sbalzati sull’asfalto e – secondo la ricostruzione – sono deceduti sul colpo.

Due dei tre feriti che erano nelle auto sono stati ospedalizzati in codice rosso presso i nosocomi di Potenza e Polla. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

La circolazione è stata deviata lungo la strada statale 95 di ‘Brienza".

Luigi Palumbo