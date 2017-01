Incidente sul lavoro a Giugliano, operaio travolto da una pala meccanica: è in fin di vita

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 04 GENNAIO - Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni, di Striano, in provincia di Napoli, è rimasto schiacciato da una pala meccanica a Giugliano in Campania, in zona Asi, in uno stabilimento di imballaggio rifiuti. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giuliano di Giugliano: ha traumi a un rene e gravi lacerazioni interne, oltre a fratture multiple.

L' incidente è avvenuto mentre l'operario, dipendente di una ditta di manutenzione macchinari di Casalnuovo di Napoli, stava riparando una pala meccanica, utilizzata per spostare rifiuti. Per cause ancora da chiarire, il macchinario si è bloccato, schiacciando il 53enne.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Antonio De Lise, che si è recato sul luogo dell' incidente.

[foto: torresette.it]

Antonella Sica