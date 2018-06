Incidenti: Centauro contro bus, muore turista in Sardegna

Incidenti: contro moto-bus, turista tedesco muore in Sardegna

ORISTANO, 9 GIUGNO - Un motociclista tedesco e' morto nel pomeriggio a Laconi (Oristano), nello scontro con un un autobus di linea dell'Arst, l'azienda regionale del trasporto pubblico locale. L'incidente, rilevato dai carabinieri della compagnia di Isili, e' avvenuto poco dopo le 14.30 sulla strada statale 128, all'altezza del chilometro 63,900.

Dopo lo scontro, la moto e' finita sotto il pullman in servizio sulla linea Oristano-Laconi. Il conducente, un meccanico di 40 anni da qualche giorno in vacanza in Sardegna con la famiglia, e' stato sbalzato poco distante dal mezzo. L'impatto e' stato talmente violento da squarciare il casco di protezione indossato dal motociclista.

Il traffico sulla statale 128 e' rallentato. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco di Sorgono e una dell'Anas. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il motociclista ha perso il controllo della moto mentre affrontava una curva in direzione di Nurallao e ha invaso la corsia di marcia opposta nel momento in cui arrivava l'autobus dell'Arst. Il turista e' deceduto per le gravi lesioni interne riportate nell'impatto. I medici del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso