Incidenti montagna: tragedia Alpinista precipita per 500 metri in un canalone e muore

TRENTO, 29 GENNAIO - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino, in

località Paradiso sull'altipiano di Folgaria.

Secondo informazioni dei soccorritori, l'uomo stava compiendo un'escursione non considerata particolarmente difficile lungo una mulattiera e deve avere messo un piede in fallo dopo essere scivolato su un tratto ghiacciato, precipitando per 500 metri all'interno di un canalone.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un elicottero della Protezione civile, ma per l'alpinista, ormai, non v'era più nulla da fare.