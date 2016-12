Incidenti stradali: Ancora due morti, Luca Dattilo e Mario Fausto Sacco sulla ss 106

ROCCELLA JONICA (RC), 22 DICEMBERE - Due persone sono morte questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla SS 106 nel Comune di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Le vittime erano a bordo di un'autovettura insieme ad altre due persone.

L'incidente ha visto coinvolta la sola autovettura, sulla quale viaggiavano i quattro, che proveniva da Caulonia. Nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno perso la vita il conducente e un passeggero.Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura Audi S3 sulla quale viaggiavano quattro uomini, all'altezza della rotatoria della variante B, in contrada Canne, ha iurtato contro l'isola centrale andando a finire in un terreno privato.Il conducente, Luca Dattilo, 36 anni, e Mario Fausto Sacco di 65 anni, entrambi residenti a Gioiosa Jonica, sono morti sul colpo. Un altro passeggero, C.P. 65enne di Grotteria, ha riportato fratture; mentre F.L. di 28 anni, e' rimasto illeso.