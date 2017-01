Incidenti stradali: Nel pomeriggio funerali dI Christian Conforti il giovane morto

BELMONTE CALABRO (CS) , 30 GENNAIO - Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 16,0 a Belmonte Calabro (CS), i funerali di Christian Conforti, il giovane di 21 anni morto ieri mattina, all'alba, a seguito di un terribile incidente stradale. Conforti era a bordo di una Fiat Panda, con altri tre giovani.

L'auto, per cause in corso di accertamento, e' finita fuori strada, precipitando in un burrone, nei pressi del paese.Inutili i soccorsi per Conforti. Gli altri tre giovani, Danilo Pati, Domenico Conforti e Giacomo Bruno, che era alla guida, sono stati sbalzati fuori dall'auto e sono rimasti feriti. Sono attualmente ricoverati nell'ospedale di Cosenza.