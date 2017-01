Incidenti stradali: Scontro a Rende, ferito gravemente un giovane intervento VVF

COSENZA, 23 GENNAIO - E' ricoverato in gravi condizioni, nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, un giovane di 20 anni che, la notte scorsa, e' rimasto vittima di un incidente stradale, a Rende, in via Verdi. Il giovane, che guidava una vettura, per cause in corso di accertamento si e' scontrato con un'altra auto, ed ha perso conoscenza. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere della sua auto ed a rianimarlo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il giovane e' stato operato, nella notte, avendo riportato diverse fatture. Ferito lievemente l'occupante dell'altra automobile coinvolta nell'incidente.