Incidenti: Tragedia, muore donna investita a Foggia

FOGGIA, 5 GENNAIO - Una donna di 79 anni e' morta, questa sera, agli Ospedali Riuniti di Foggia per le ferite riportate dopo essere stata investita da un'auto in corsa.

L'investimento e' avvenuto in via Sant'Alfonso de Liguori alla periferia della citta': la donna stava attraversando quando e' stata travolta da un'utilitaria condotta da uno straniero.Il conducente si e' fermato per prestare i primi soccorsi e per avvisare il 118. La donna, una pensionata, e' stata ricoverata agli Ospedali Riuniti dove e' morta alcune ore per le ferite riportate. Sull'accaduto indaga la Polizia municipale.