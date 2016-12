Indagine Coldiretti, regali last minute per 1 italiano su 10

ROMA, 24 DICEMBRE 2016 - Quasi un italiano su dieci ha atteso l'ultimo giorno prima del Natale per fare il tradizionale shopping di regali da porre sotto l'albero, l'8% degli intervistati. Questo è quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in occasione del tradizionale scambio di doni del 25 dicembre.

Secondo la Coldiretti, il 49% degli italiani ha destinato allo shopping un budget tra i 10 e i 100 euro, mentre il 27% tra i 100 e i 200 euro, il 16% tra i 200 ed i mille euro e il resto anche oltre tale soglia.

Otre della metà degli italiani (55%) - sottolinea la Coldiretti - ha la speranza di trovare sotto l'albero qualcosa che gli serve ma che ha rimandato di acquistare. Secondo la Coldiretti, si registra una tendenza verso regali utili tra i parenti e gli amici, con la scelta di oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l'anno.

Tra i regali più gettonati libri, i tecnologici, l'abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia, con il Made in Italy che fa da padrone. Ritornano di moda anche i mercatini di natalizi, dove si va per trovare regali di qualità a prezzi contenuti.

In quasi quattro famiglie su dieci (39%) sono stati regalati cesti con i prodotti enogastronomici tipici. La tendenza del 2016 è la "personalizzazione" del cesto, riempito con prodotti tradizionali, come lo spumante, il torrone, il pandoro o il panettone, spesso di fattura artigianale. Largo spazio anche a cotechini, zamponi, e lenticchie e - in generale - a prodotti tipici locali a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall'extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole.

I prezzi - conclude la Coldiretti - variano notevolmente, ma normalmente oscillano dal cesto minimal a 20 euro sino a 200 euro per quello con specialità più ricercate. Tra le novità c'è l'inserimento di prodotti solidali provenienti dalle zone terremotate, anche grazie alle numerose iniziative in atto lungo tutta la Penisola.

Daniele Basili

immagine da resegoneonline.it