India, deraglia treno: almeno due morti e diversi feriti

KANPUR, 28 DICEMBRE – Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa indiana Ani, è di almeno due morti e 43 feriti il bilancio di un tragico incidente ferroviario avvenuto all'alba di mercoledì 28 dicembre vicino a Kanpur, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh.

Stando alla ricostruzione dell'ispettore generale Zaki Ahmad, l'incidente è avvenuto intorno alle 5,20 locali per cause ancora da chairire a 50 chilometri a sud di Kanpur. Soltanto i primi cinque vagoni e gli ultimi tre del convoglio sono rimasti sui binari, gli altri 15 sono deragliati. Secondo il racconto di alcuni testimoni l’incidente è avvenuto mentre il treno stava attraversando un ponte su un canale dove non scorre acqua e la visibilità era minima a causa della nebbia.

Le tv locali hanno diffuso immagini che mostrano i vagoni usciti dai binari, alcuni dei quali finiti in un piccolo canale.

A causa dell’incidente è stato interrotto il traffico ferroviario verso l’importante snodo di Kanapur.

Incidenti di questo tipo sono frequenti in India. Nonostante il sistema ferroviario indiano sia il quarto più grande al mondo e trasporti più di 20 milioni di persone ogni giorno, ha un basso livello di sicurezza.

Un mese fa un treno deragliò vicino a Kanpur causando più di 140 morti.

[foto: tpi.it]

Antonella Sica