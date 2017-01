India: deraglia un treno, almeno 32 vittime e oltre 50 feriti 

NEW DELHI, 22 GENNAIO - Un'altra tragedia ferroviaria in India: un treno e' deragliato nello Stato dell'Andhra Pradesh, nella parte meridionale del Paese; sono morte almeno 32 persone e oltre una cinquantina rimaste ferite.

L'incidente e' accaduto per cause sconosciute a tarda notte, alle 23:30 ora locali, mentre il treno, in transito tra Jagdalpur a Bhubaneswar, passava vicino la stazione di Kuneru. Oltre alla locomotrice, sette vagoni dell'espresso 18488 sono deragliati. Quattro carrozze sono cadute su un treno merci adiacente e due vagoni letto e uno scomparto passeggeri sono stati completamente schiacciati nell'impatto dell'incidente.

Lo scorso mese di novembre un altro incidente ferroviario nel nord dell'India aveva provocato la morte di 146 persone e 200 feriti. La rete ferroviaria indiana, con 65mila chilometri di binari, e' la quarta piu' lunga del mondo, dopo quella di Usa, Russia e Cina: vi lavorano 1,3 milioni di persone e puo' contare su 12.500 treni, che trasportano giornalmente circa 23 milioni di passeggeri. Ma gli incidenti non sono rari: secondo dati ufficiali, solo nel 2014 ci sono stati 28.360 incidenti, in cui sono morte 25.006 persone. La collisione tra treni e altri veicoli e' la causa piu' frequente dei sinistri.