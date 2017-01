India, scontro fra camion e scuolabus: morti 25 bimbi

UTTAR PRADESH, 19 GENNAIO - Almeno 25 bambini sono rimasti uccisi in uno scontro tra uno scuolabus ed un camion, nello stato dell’Uttar Pradesh, in India. Il bilancio delle vittime, tutte tra i 3 e i 12 anni, potrebbe però aumentare perché i feriti sono diversi.

La notizia è stata riferita dalla tv India Today. Secondo le prime informazioni l'autista, morto nell’incidente, non sarebbe riuscito ad evitare, durante un sorpasso, un pesante veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta, sembrerebbe inoltre che la situazione sia stata aggravata dalla nebbia intensa.I soccorritori, giunti sul posto, hanno tagliato le lamiere dentro cui molti scolari erano rimasti intrappolati.Attualmente il governo avrebbe ordinato una inchiesta per appurare perché' la scuola dove l'autobus si stava recando, fosse aperta nonostante il ministero della Pubblica istruzione avesse disposto la chiusura di tutti gli istituti dell'Uttar Pradesh a causa del freddo intenso.Il Primo Ministro Narendra Modi ha twittato: “Sono sconvolto dal tragico incidente. Condivido il dolore delle famiglie coinvolte e il lutto per la morte di questi giovani ragazzi”.

Giulia Piemontese

(immagine da: stilopolis.it)